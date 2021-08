Feuerwehr Bensheim rettet Rollstuhlfahrerin aus der Lauter

Bensheim. Die Bensheimer Feuerwehr musste am Samstag eine Rollstuhlfahrerin aus der Lauter retten. Die 81 Jahre alte Frau war nach Angaben der Polizei vom Fußweg abgekommen und in den Bach gestürzt. Zu dem Zwischenfall kam es gegen 15.15 Uhr auf Höhe der Nibelungenstraße 85 (ehemaliges Thermoplastik-Gelände).

„Wir haben die Frau mit Leitern und einer Schleifkorbtrage aus dem Wasser geholt und dem Rettungsdienst übergeben“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn auf Nachfrage dieser Zeitung. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war die Polizei mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort.

Nach einer ersten Untersuchung im Krankenwagen wurde die Seniorin mit leichten Verletzungen ins Hospital gefahren – letztlich scheint sie Glück im Unglück gehabt zu haben. Warum sie von der Straße die Böschung hinunterstürzte, konnte nicht geklärt werden. Nach Auskunft eines Polizeisprechers lebt sie in einem Seniorenwohnheim in der Nähe des Unfallorts.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße kam es aufgrund des Einsatzes nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1