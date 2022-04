Festspiele auf Schloss Auerbach für Juni geplant

Auerbach. Die Heppenheimer Festspiele stehen – wie berichtet – in diesem Sommer vor einem vielversprechenden Neuanfang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Auerbacher Schlossfestspiele hingegen haben selbst in den vergangenen beiden Corona-Jahren keine Pause eingelegt, sondern stetig kreativ improvisiert – mit kleinem Ensemble und stark reduziertem Publikum. Allen Unwägbarkeiten und finanziellen Einbußen zum Trotz – und sehr zur Freude des begeisterten Publikums.

Komödie und Wiener Humor

Im Juni ist es nun wieder soweit. Einige Wochen früher als in den vergangenen 17 Spielzeiten lädt die Theaterproduktion Hoffmann-Wacker zu sieben Freilichtaufführungen im Hof der Auerbacher Schlossruine ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits am 26. Juni findet die Premiere von „Die Kaktusblüte“ statt, einer Komödie von Pierre Barillet und Jean-Pierre Gredy in deutscher Bearbeitung von Charles Regnier. Regie führen Franz Wacker und Sascha Stegner. Weitere Aufführungs-Termine im Juli sind Samstag und Sonntag (2. und 3. Juli), an den Sonntagen (10. und 17. Juli), Freitag (15.) und Samstag (23.).

Im Rahmen der Auerbacher Schlossfestspiele begibt sich Michael Fernbach außerdem am Sonntagnachmittag, 24. Juli, gemeinsam mit dem Publikum auf einen musikalisch-humoristischen Spaziergang durch das schöne, makabre und charmante Wien.

„Ein Nachmittag für Freunde des schwarzen Wiener Humors“, heißt es in der Ankündigung zu den „Wienerliedern“ mit Schauspieler, Sänger und Entertainer Michael Fernbach.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3