Festnahme nach Polizeikontrollen

Bensheim. Einsatzkräfte der Polizeistation Bensheim haben in der Nacht zum Freitag umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und dabei einen gesuchten 25-Jährigen festgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einer Kontrollstelle in der Wormser Straße sowie mobilen Überprüfungen am Berliner Ring und in der Schwanheimer Straße stoppten die Streifen zwischen Mitternacht und 2 Uhr insgesamt 16 Fahrzeuge und kontrollierten 26 Personen. Sechs Atemalkoholkontrollen verliefen negativ.

Bei einem gestoppten 25-Jährigen klickten hingegen gegen 3 Uhr nach der Kontrolle in der Taunusanlage die Handschellen. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Streifen fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag.

Der Groß-Gerauer wurde festgenommen. Er wurde im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2