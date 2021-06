Fesselndes Vater-Sohn-Drama

Bensheim. „Wenn ich mich unserer Straße näherte, dann dachte ich jeden Tag an seinen Wagen und ich betete in meinem Kopf: Bitte lass ihn nicht da sein!“ Mit diesen Worten beschreibt Édouard Louis die Beziehung zu seinem Vater. Im Zuge der Woche junger Schauspieler präsentierte das Theater Münster die Inszenierung des autobiografischen Romans „Wer hat meinen Vater umgebracht“. Die Regie des Theaterstücks führte hierbei der junge Theaterregisseur und Dramaturg Michael Letmathe, welcher sich selbstsicher an den erst 2019 publizierten essayistischen Roman wagte.

„Wer hat meinen Vater umgebracht“ ist der letzte von drei Romanen, die sich mit Louis’ Leben befassen. Im finalen Teil kehrt der junge Ich-Erzähler zurück in seine Heimat und trifft dort auf seinen alten und kranken Vater. Durch seine Ausbildung gelingt es ihm, sich von der Unwissenheit, Gewalt und Homophobie loszulösen. Er beginnt nun, bei seiner Rückkehr die tiefe Verbitterung seines gebrochenen Vaters zu verarbeiten. Es stellt sich für ihn, durch die Reflexion seiner Kindheit, die Frage, wer seinen Vater umgebracht hat.

Er kommt zu dem Ergebnis, dass sein Vater im falschen Leben gefangen ist, das durch die gesellschaftlichen Normen und politischen Einflüsse fremdbestimmt wurde. Das Vater-Sohn-Drama wird im Laufe der Inszenierung zu einer Anklageschrift gegen die französischen Regierungspräsidenten der vergangenen 15 Jahre.

Die Inszenierung von Michael Letmathe ist ein gelungener Monolog des Autors, der von Joachim Foerster sehr überzeugend verkörpert wird. Der junge Schauspieler schafft es, mit vielerlei Talenten zu überzeugen. Schauspiel, Gesang, Tanz – und das alles mit einer faszinierenden Sicherheit. Im gesamten Stück gelingt es ihm, die Zuschauer mit seinen Handlungen zu fesseln, ohne dabei jemals den Bezug zum Plot zu verlieren. Mit Leichtigkeit bringt er einem die Hassliebe zwischen Vater und Sohn nahe, indem er die Vielschichtigkeit dieser komplizierten Beziehung durch eine beeindruckende Variabilität der dargestellten Emotionen zeigt.

Zu Beginn der Inszenierung präsentiert er sich dem Publikum als schüchterner und verletzlicher Protagonist, im Verlauf des Stückes steigert er sich stückweise zu einer kochenden Aggressivität und Stärke. Diese nimmt im Laufe des Stückes immer mehr zu, als würde er an Selbstbewusstsein gewinnen. Obwohl das Theaterstück aufgrund der Corona-Situation als Online-Format stattfand, musste man als Theaterliebhaber auf nichts verzichten. Die gekonnte Kameraführung machte es möglich, das Geschehen aus mehreren Perspektiven zu verfolgen und sogar Gestik und Mimik des Schauspielers zu verdeutlichen. Die Inszenierung überzeugte besonders durch ihre Vielfalt, die zum einen aus Tanz und Gesang besteht, aber auch durch Bildschirme im Hintergrund der Bühne hergestellt wird. Auf den drei Bildschirmen ist der Schauspieler selbst zu sehen. Jeder dieser drei Bildschirme steht symbolisch für die Entwicklung der Hauptfigur in den drei Romanen. So stellt der Regisseur wunderbar die Entwicklung des Protagonisten dar, da jeder Bildschirm eine andere Emotion zum Ausdruck bringt.

Der emotionale und packende Plot zeigt im Laufe des Stückes auf beeindruckende und subtile Weise die gesellschaftlichen Probleme des Frankreichs der 2000er Jahre. Beispielsweise wurde der Protagonist , weil er „anders“ war, seit seiner Kindheit nicht von seinem Vater akzeptiert. Dieser empfand seinen Sohn als zu weich, zu weiblich, zu schwul. Lieber wäre ihm ein maskuliner Sohn mit anderen Interessen gewesen. In der Inszenierung wird dies durch eine immer wiederkehrende Szene deutlich. Bei einer Feierlichkeit im Elternhaus hat der junge Protagonist die Idee, mit den anwesenden jungen Kindern ein Musikvideo der Band Aqua nachzuspielen. Er selbst verliert sich förmlich in dieser Idee, überlegt sich eine aufwendige Choreografie und präsentiert das Ganze als Leadsängerin der Band den anwesenden Erwachsenen. Voller Stolz und Aufregung erhofft er sich positive Resonanz seines Vaters, doch auch nach mehreren Aufforderungen, sein Vater solle ihm doch zuschauen, wendet dieser sich ab, anstatt seinen Sohn zu unterstützen. Dieses prägende Erlebnis stellt den Erzähler immer wieder vor die Frage, was er falsch gemacht habe und weshalb sein Vater ihn nicht unterstützte.

Die Antwort ist leicht. Es ist nicht der kleine Junge, der einen Fehler gemacht hat, indem er seine Interessen auslebt, es ist der Vater, der, im falschen Leben gefangen, alles ablehnt, was nicht der gesellschaftlichen Norm der damaligen Zeit entspricht.

Dieses wiederkehrende Thema der misslungenen Aufführung aus der Kindheit zieht sich durch die gesamte Inszenierung. Immer wieder geht der Erzähler ans Klavier, spielt ein paar Takte und verwirft seinen Plan dann wieder, bis er den Mut geschöpft hat, die Aufführung seiner Kindheit, mit der durch die Jahre gewonnenen Reife, zu präsentieren. Und so gelingt es ihm, dem Publikum den wohl bekanntesten Aqua-Song „Barbie Girl“ vorzuspielen.

Diese bange Frage nach der eigenen Identität ist auch heute noch aktuell. Wie zeitgemäß sind diese Geschlechternormen wirklich noch? Machen weibliche Züge einen Mann wirklich unmännlich? Die Inszenierung zeigt uns auch hier, dass beidem nicht zuzustimmen ist. Der Schauspieler tanzt am Ende des Stückes in einem schwarzen Kleid mit offenem Rücken. Seine Bewegungen sind sanft und kontrolliert, er wirkt unnahbar. Trotz des weiblich konnotierten Kleidungsstückes wirkt er dennoch männlich. Denn Kleider machen weder Leute noch Geschlechter. Das lernen wir nach einem sehr gelungenen Theaterabend!

Kim Endler, AKG Bensheim