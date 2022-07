Fernsicht bis nach Frankfurt

Bensheim. Jeden vierten Sonntag im Monat ist bei der DJK/SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ der Wandertag. Im Juni startete die Gruppe in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz „Am Rauenstein“ in Gadernheim.

Gemeinsam ging es dann zu Fuß los über die Erhebung des Rauensteins und durch den Hühnerwald nach Brandau. Auf dem Wegzeichen M2 zum Geisberg liefen die Wanderinnen und Wanderer bis zum Brandauer Kreuz. Dies war 800 Jahre ein Grenzpunkt der Bistümer Worms, Mainz und des Klosters Lorsch.

Am „Sieben Turmblick“

An der Hütte „Sieben Turmblick“ bot sich der Wandergruppe bei herrlichen Wetter die Möglichkeit, nach den Türmen wie Ohlyturm, Kaiserturm oder der Veste Otzberg zu sehen. Die Neutscher Höhe, mit den Windräder, war der nächste Punkt, von wo auch wiederum wunderschönen Ausblicke über bewaldete Bergkuppen, Feldern und große Weide- und Wiesenflächen zu bewundern waren.

Im steten bergauf und bergab tauchte die Gruppe in den kühlenden Wald, was bei immer mehr steigender Temperatur guttat. Der Weg führte an der Modau entlang, mit Hinweistafeln zum Mundart-Wanderweg mit passenden Gedichten, zu der wohlverdienten Mittagsrast „Am Johannesberg“. Gestärkt ging es weiter, vorbei am Streiterberg nach Lützelbach und wieder hinauf zur Sennhütte. Dort bietet sich ein Fernblick bis zur Skyline von Frankfurt sowie den Ausläufern des Taunus.

Der weitere Weg führte durch den Oberwald zur Modauquelle, aber Wasser war durch die wochenlange Trockenheit kaum zu sehen. Jetzt war es nicht mehr weit zum Ausgangspunkt und nach 24 Kilometern bedankten sich alle bei den beiden Wanderführerinnen für diese abwechslungsreiche schöne Wanderung. red