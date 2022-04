Ferienbörsen im Sommer in Bensheim

Bensheim. Frei nach dem Motto „Querbeet“ bieten die Ferienbörsen vom 25. Juli bis 5. August Bensheimer Kindern und Jugendlichen von sechs bis elf Jahren wieder einen gewohnt bunten Mix aus spielerischen, kreativen und sportlichen Aktivitäten. Die Anmeldungen für das beliebte Ferienangebot sind online ab dem 25. April möglich.

Kurpfalzpark und Lama-Trekking

Das städtische Organisationsteam der Jugendförderung hofft zudem, im Rahmen der Ferienbörsen auch das Ausflugsprogramm wieder uneingeschränkt anbieten zu können. So stehen beispielsweise Ausflüge in den „Kurpfalzpark“ für Acht- bis Neunjährige, „Lamatrekking“ für Zehn- bis Elfjährige und das „Grimms Märchenreich“ für Sechs- bis Siebenjährige ganz oben auf der Wunschliste.

Für das Ferienprogramm ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich: Diese kann online vom 25. April bis 10. Mai auf der städtischen Website unter der Rubrik „Leben in Bensheim“, in der Kategorie „Bürger in Bensheim“, „Jugendliche“ vorgenommen werden.

Dabei kann eine einzelne Woche oder beide Aktionswochen gebucht werden. Bei einer Komplettanmeldung beträgt die Teilnahmegebühr für das erste Kind 120 Euro und für das zweite Kind 80 Euro. Für jedes weitere Kind ist die Teilnahme gebührenfrei.

Für einzelne Veranstaltungswochen fallen demnach Gebühren in Höhe von 60 beziehungsweise 40 Euro für das zweite Kind an. Auch hier ist die Teilnahme weiterer Kinder kostenlos. Inhaber einer „Stadt-Bensheim-Karte“ erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Darüber hinaus kann separat eine Frühbetreuung ab 8 Uhr gebucht werden, die pro Woche 20 Euro zusätzlich kostet. ps