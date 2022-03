Ferienbetreuung durch den OWK

Bensheim. Der Odenwaldklub, Ortsgruppe Bensheim, bietet erstmalig in den Osterferien eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter an. Unter dem Motto „Outdoor – rund um den Hemsberg“ sind verschiedene Aktivitäten draußen in der Natur geplant.

Natur, Umwelt und Lachyoga

Inhalte sind: Das Erleben von Natur und Umwelt, für Abwechslung und Bewegung sorgt die Ball- und Laufschule, Lachyoga, eine Kräuterwanderung sowie „Indian Balance for Kids“. Mittagessen, Getränke und Snacks für zwischendurch sind inklusive, außerdem bekommt jedes Kind ein T-Shirt. Organisiert und durchgeführt wird die Ferienbetreuung von Daniel Brendle mit Unterstützung der Wanderführerinnen des OWK Bensheim.

Der Kennenlerntag findet am 19. März von 10 bis 14 Uhr im „Basislager“ statt. Anmeldung bei Daniel Brendle, E-Mail: brendlesdaniel@web.de, Telefonnummer 0152/33710373. Mehr Informationen sind auf der Homepage des OWK Bensheim zu entnehmen.

Die Flyer zum Ferienprogramm des Odenwaldklubs liegen in der Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße, aus. red