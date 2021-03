Auerbach. Fensterln erlaubt! Die Pandemiebekämpfung gebietet es seit gut einem Jahr, Distanz zu wahren, nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch zu Kunst und Kultur. Veranstaltungen waren und sind aus gutem Grund nicht oder nur unter strengen Auflagen erlaubt. Für viele Kulturvereine kam es deshalb zum Erliegen jeglicher Aktivität. Das betraf auch den Damenbau im Auerbacher Fürstenlager. Der wird seit vielen Jahren im monatlichen Wechsel von den Kunstfreunden Bergstraße und von der Gruppe Kunst im Fürstenlager des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins mit Ausstellungen bespielt.

AdUnit urban-intext1

Aber auch bei diesen beiden Gruppen lag das Leben im vergangenen Jahr brach – bis man gemeinsam aus der Not eine Tugend machte und sich etwas einfallen ließ: Seit dem vergangenen Dezember bestücken die beiden Gruppen die Fenster des Damenbaus mit nach außen sichtbaren Bildern. Im Innenraum sind die Exponate so arrangiert, dass sie gut durch die Fenster betrachtet werden können. Bei Helligkeit nutzt es dabei, den Augen mit den Händen als Blendschutz auf die Sprünge zu helfen, ein ungewohnt aktiver Sehakt mit Erlebnischarakter – schließlich ist so ein neugieriger Blick in ein Gebäude normalerweise verpönt. Bei einbrechender Dämmerung sind die Kunstwerke im Inneren so beleuchtet, dass die historischen Sprossenfenster zu wahren Schaufenstern werden.

In normalen Zeiten werden die Ausstellungen im Damenbau durch ehrenamtliche Aufsichten aus dem Kreis der Vereinsmitglieder ermöglicht und sind deshalb nur am Wochenende offen. In den vergangenen Monaten entfiel diese Beschränkung. Die Fensterläden waren oft auch unter der Woche geöffnet und so kamen Kunstinteressierte ebenso wie zufällige Spaziergänger unter der durch die Coronabedingungen stark gewachsenen Besucherschar im Fürstenlager vor dem zwar abgeschlossenen, aber auf neue Weise geöffneten Damenbau zum unverhofften Kunstgenuss. Wer Glück hatte, konnte manchmal noch spät am Abend einen Blick hinein werfen.

Das Angebot stieß auf eine ungeheuer gute Resonanz, erklären die Vorsitzende der Kunstfreunde Bergstraße Sabine Müller und Gabriele Mundt, Leiterin der Gruppe Kunst im Fürstenlager, die in den vergangenen Tagen gemeinsam die jetzt schon dritte Gemeinschaftsausstellung im Damenbau einrichteten. Diese wird in den Monaten April und Mai zu sehen sein. Am 6. Juni, so hofft Sabine Müller, kann dann wieder ganz regulär die im Programm der Kunstfreunde Bergstraße vorgesehene Ausstellung mit Malerei von Peter Lahr eröffnet werden.

AdUnit urban-intext2

Einstweilen aber sind im Damenbau Arbeiten von mehreren Künstlern zu sehen. Es sind Mitglieder der beiden Vereine dabei, aber auch zwei Gäste: Barbara Gertitschke mit einer eindrucksvollen abstrakten Komposition in Gelb und Grün und Leila Ajiri mit Aquarellen. Zarte Porzellanmalerei von Uschi Webler kontrastiert mit einer großen, in vielen Teilen naturbelassenen Holzskulptur von Birgit Freisleben.

Auch Sabine Müller präsentiert sich mit dreidimensionalen Objekten: Gefäße und Skulpturen aus Porzellan und Paperclay mit Engobe. Auf einem ausgedienten Backblech serviert Gabriele Mundt einen gemalten Fischschwarm. Doris Bambach hat neben einem stark abstrahierten großen Leinwandbild mehrere feine Farbstiftzeichnungen mitgebracht. Kerstin Schäffer-Bradl löst die Form eines Mühlrads in abstrakte Farbspuren auf. Außerdem zu sehen: Bilder von Suzan Hwang, zarte Aquarelle von Christa Kohl und expressive blaue Leinwandbilder von Helga Rummel. Mit Bernhard Schroth, Berthold Mäurer und Karl Röser sind in der Ausstellung auch drei Männer vertreten – mit stimmungsvollen, in Teilen stark digital bearbeiteten Fotografien, wie etwa Berthold Mäurers Foto von der Erlache, das er im Riesenformat auf eine LKW-Plane hat drucken lassen.

AdUnit urban-intext3

Die Fensterläden am Damenbau sind an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.