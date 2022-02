Feldweg wird saniert

Fehlheim. In der Zeit vom 14. bis 18. Februar wird der KMB den Feldweg am Ortseingang Fehlheim von der K 67 (Mühlgrabenstraße) in Richtung Sportplatz sanieren. Der Weg wird als Schulweg häufig genutz und spielt darüber hinaus auch eine wichtige Rolle im überörtlichen Radwegenetz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geplant ist die Sanierung eines 160 Meter langen Teilstücks. Dieses befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, es gibt zahlreiche großflächige Absenkungen und Schadstellen, schreibt der KMB. Der Feldweg wird deshalb neu aufgebaut und erhält eine neue Asphaltdecke. Für die Bauzeit vom 14. bis 16. Februar muss der Abschnitt für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Zufahrt zum Sportfeld und zum Kindergarten ist während der Bauzeit aus Richtung Hofgartenstraße uneingeschränkt möglich.

Im Anschluss wird vom 17. bis 18. Februar entlang eines 60 Meter langen Teilstücks zwischen Kindergarten und Hofgartenstraße (entlang des Zauns am Sportplatz) der Rand-streifen (Bankett) überarbeitet. Der zuvor fertiggestellte Abschnitt in Richtung K 67 ist in dieser Zeit wieder frei und befahrbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Feldwegsanierung wurde sehr kurzfristig in die Wege geleitet: Nach der Bitte des Ortsbeirates Ende Januar und der anschließenden Prüfung und Planung des KMB wurde mit der ausführenden Fachfirma am 8. Februar festgelegt, die Arbeiten am Montag zu starten. Somit liegen gerade einmal drei Wochen zwischen Antrag zur Prüfung seitens des Ortsbeirats und Ausführung.

Die Schule und der Kindergarten sowie alle anderen betroffenen Anwohner wurden im Vorfeld über die anstehenden Sanierungsarbeiten informiert.

„Wir bitten um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und stehen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung“, heißt es seitens des Zweckverbands. Ansprechpartner beim KMB ist Dirk Fischer, Telefon 06251/109662. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3