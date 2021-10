Feldweg-Sanierung in Schwanheim

Schwanheim. Vom 5. bis zum 7. Oktober (Dienstag bis Donnerstag) wird der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) einen Abschnitt des Rad- und Feldwegs instand setzen, der zwischen den Straßen „Am Römerhügel“ und der L 3345 in Schwanheim verläuft.

Für die Sanierungsarbeiten muss der entsprechende Abschnitt in diesem Zeitraum vollgesperrt werden, so dass eine Durchfahrt nicht möglich sein wird. Fußläufig werden die Grundstücke jederzeit erreichbar bleiben, so der KMB. Anlieger des betroffenen Bereichs hat der KMB im Vorfeld informiert.

Der Verband bittet um Verständnis für die entstehenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. Ansprechpartner beim KMB ist Frank Mucha, Telefon 06251/109667. red