Feierabendtour mit dem OWK

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim lädt im Jahr 2023 monatlich (außer im Juni) zu einer Feierabendtour ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr am Marktplatz in Bensheim. So ist am kommenden Freitag, 27. Januar, zum Ausklang der Woche eine kleine Wanderung mit anschließender Einkehr geplant.

Die gemeinsame Tour führt hinauf zum Kirchberghäuschen, vorbei am Schönberger Sportplatz in das Fürstenlager. Am Freundschaftstempel ist der höchste Punkt der Wanderung erreicht und es geht zurück nach Bensheim. Insgesamt dauert die Tour 1,5 bis zwei Stunden. Wanderführer ist Matthias Frauenstein.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Turnverein Im Regen laufen ist kein Spaß Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neujahrsempfang Bürgerhilfe mit Stammtisch, Ausflügen und Zukunftswerkstatt Mehr erfahren

Die Folgetermine können der Homepage des OWK Bensheim (Wanderplan) entnommen werden: www.owk-bensheim.de red