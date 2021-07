Rückblicke: Im März 1999 gelang dem VfR Fehlheim der Aufstieg in die Bezirksliga – in der Besetzung (v.l.) Udo Brunnengräber, Samir Rottmeier, Claudio Schubert, Detlev Pfeifer, Udo Geyer, Hans-Jürgen Ritzert und Thomas Rochetti. Mit vollem Einsatz (kleines Bild oben, Malte Grüner) und hochkonzentriert (Eric Immel) hat sich der Tischtennisclub in den vergangenen Jahren bis mittlerweile in die 3. Bundesliga gespielt.

© Verein/Neu/Zimmermann