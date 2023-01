Fehlheimer spendeten Jahressegen

Fehlheim. Dieses Jahr bleibt, wie die Jahre zuvor, sicherlich in Erinnerung. Viele Menschen plagen Sorgen. Wie wird es weitergehen im neuen Jahr?

Corona, der Krieg in der Ukraine, Klimawandel. Hinzu die eigenen Sorgen: hohe Energiekosten, Preise, die sich stetig erhöhen, Engpässe in der Versorgung. Wird es ein gutes Jahr? Auch Sorgen in der eigenen Familie, die Gesundheit, die Zukunft. „Wir wollen uns Stärkung holen und um den Segen Gottes bitten für das neue Jahr 2023“, heißt es in einer Pressemitteilung von Diakon Martin Huber. Deshalb wurde von ihm ein Jahressegen angeboten. Coronakonform an der Haustür oder auf einem Platz im Freien konnten Menschen einen Segen empfangen. Hinzu kam ein Segensgebet für zu Hause, das an Silvester oder Neujahr gebetet werden soll. Von diesem Angebot wurde in Fehlheim rege Gebrauch gemacht. Neben dem Treffpunkt am Wendehammer in der Straße am Niederwald, wo sich zahlreiche Menschen versammelten (unser Bild), gab es auch noch die Möglichkeit, den Segen an der Haustür zu erhalten, gerade für die Menschen, die nicht oder nur schwer das Haus verlassen können. „Kirche kommt zu den Menschen“, formulierte es Diakon Huber. red/Bild: Kirche