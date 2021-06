Fehlheimer Kerb abgesagt

Fehlheim. Am Freitag traf sich das Komitee Fählemer Kerb zur Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Fehlheim. Nach pandemiebedingter Pause war dies die erste Präsenzveranstaltung des Vereins in diesem Jahr. Bei der Zusammenkunft informierte der Vorstand unter anderem darüber, dass auch in diesem Jahr die Kerb nicht wie gewohnt gefeiert werden kann.

Nach kurzer Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder, darunter die Vorsitzenden nahezu aller Fehlheimer Vereine und Gruppen, berichtete der Vorsitzende Stefan Stötzel über die vielen Aktivitäten des Vereins in seinem ersten Geschäftsjahr. Neben den Formalien wie Eintragung beim Amtsgericht und Erlangung der Gemeinnützigkeit stand der Bericht von der ersten und leider nicht letzten Kerb unter Pandemiebedingungen im Vordergrund.

Alle anwesenden Mitglieder waren sich darüber einig, dass die „Minikerb 2020“ mit Auftaktgottesdienst im Pfarrgarten, schließlich feiert man Kirchweih, den gutangenommenen „Carwepaketen“, Mini-Umzug und einer Nachkerb im kleinen Kreis mit standesgemäßer Kerwekranzverbrennung gut angenommen wurde.

Hierdurch kam zumindest ein wenig Kerwefeeling in Fehlheim auf. Nach dem Tätigkeitsbericht übernahm der zweite Vorsitzende Lothar Mundt vertretungsweise den Kassenbericht. Nach kurzer Aussprache über den Rechenschafts- und Kassenbericht übernahm Harald Friedrich den Bericht des Kassenprüfers und empfahl die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ausblick informierte der Vorstand darüber, dass auch in diesem Jahr die Kerb nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Aufgrund der nicht vorhandenen Planungssicherheit wird es keine zentralen Feierlichkeiten auf dem Juxplatz in Fehlheim geben. Die Bestimmungen und Regelungen seien einfach für so eine Veranstaltung schwer einzuhalten. „Ein unbeschwertes Feiern ist unter Abstandsregelungen und mit Kontakterfassung kaum möglich“, so der Vorstand.

Das Komitee Fählemer Kerb wird wie im vergangenen Jahr diverse kleinere Aktivitäten anbieten. So soll es, soweit es die Infektionslage und Bestimmungen zulassen, am Sonntag, 29. August, wieder einen Mini-Umzug geben. Weitere Aktionen sind in Vorbereitung, getreu dem Motto „Wenn ihr nicht zur Kerb kommen könnt, kommt die Kerb zu euch“.

Weitere Informationen zu den geplanten Aktionen rund um den eigentlichen Kerwetermin Ende August sollen zeitnah erfolgen. red

