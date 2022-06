Fehlheim startet in die Kerwesaison

Fehlheim. Das Komitee Fählemer Kerb lädt ein zur „Kiehlschroankkerb“ – und zwar für Samstag (25.) ab 19 Uhr unter dem Kastanienbaum auf dem Juxplatz in Fehlheim.

„Auf ins Kerwedorf“, so oder so ähnlich lautet das Grußwort des Kerwekomitees Fehlheim zur traditionellen Fählemer Kerb, welche in diesem Jahr vom 27. bis 29. August stattfindet. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz wollen wir aber nicht so lange warten“, so ein Sprecher des im Jahr 2020 neugegründeten Vereins Komitee Fählemer Kerb. Daher hat sich das Komitee entschlossen, neben der traditionellen Kerb mit Kerwedorf und Umzug sowie der am 24. September stattfindenden Nachkerb mit Kerwekranzverbrennung die Kerwesaison bereits im Juni einzuläuten. Unter dem Motto „Endlich werrer zamme Kerb feiern“ veranstaltet das Komitee die erste „Fählemer Kiehlschroankkerb“ als Vorkerb in Form eines Dämmerschoppens.

In Fehlheim wird in diesem Jahr wieder ordentlich Kerb gefeiert. © Neu

Bei gekühlten Getränken, Weck, Worscht und Musik wollen sich die Fehlheimer, egal ob Alteingesessen oder Zugezogen, auf die diesjährige Kerwesaison einstimmen und beweisen, dass sie das Feiern nicht verlernt haben. Die Fählemer Kerb wird wie in den vergangenen Jahren auch von Fehlheimer Bürgern und Vereinen für die Dorfgemeinschaft ausgerichtet.

Das Komitee Fählemer Kerb hat seit der Gründung 2020 die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. Das nächste große Ziel, so ein Sprecher des Vereins, ist der Aufbau einer Kerwejugend mit Kerweburschen und Kerwemädels, damit man die alte Tradition der Kerwered mit Kerwevadder, Mundschenk, Haggenträger und Begleitdamen wieder aufleben lassen kann. Aktive Mitstreiter und auch fördernde Mitglieder sind sich willkommen. red