Fehlende Parkplätze sind in Auerbach das größte Problem

Auerbach. Die Vorstandsmitglieder des Gewerbekreises und des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach trafen sich in erster Runde zur Erörterung gemeinsamer Interessen und Ziele, um künftig auch miteinander interessante Projekte zur Zufriedenheit der Auerbacher zu organisieren und die Attraktivität von Auerbach als Einkaufs- und Tourismusstandort zu steigern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den beiden Gremien mangelt es immer wieder an ehrenamtlichen Helfern. So soll die Zusammenarbeit der Vereine mögliche Ressourcen der Helfer bündeln und durch gemeinsame Veranstaltungen Doppeltätigkeiten und Kosten vermeiden.

Eines der wichtigsten Themen sei nach wie vor der Tourismus in Auerbach und die damit verbundene Parksituation. Auerbach ist an sommerlichen Wochenenden Hochfrequenzziel für Hunderte von Besuchern, die überwiegend mit dem Auto aus dem gesamten Rhein- Main-Neckar-Raum anreisen. Die fehlenden Parkmöglichkeiten sowie die angespannte Verkehrssituation in der Bachgasse seien dabei die größten Einzelprobleme. Dazu komme die fehlende Ausschilderung zur besseren Steuerung der Verkehrsströme für weitere attraktive Kultureinrichtungen und Sehenswürdigkeiten des Luftkurortes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Themen würden von der Politik immer wieder abgestritten oder in die ferne Zukunft verschoben. Hier müsse, auch angesichts der neuen Sonntagsöffnung für den Einzelhandel, dringend eine machbare Lösung angeboten und zum Wohle der Bürger umgesetzt werden. „Dabei sollte das gemeinsame Ziel den Weg vorgeben und nicht die Bedenken und der Widerstand einzelner Gruppen gute Ideen ausschließen“, heißt es in der Pressemitteilung beider Vereine.

Auch über die Beteiligung des Gewerbekreises bei Kurkonzerten im Kronepark wurde gesprochen. Die Auerbahn könnte dabei die Kinder im Park unterhalten und zugleich Werbung für die vielfältige Geschäftswelt von Auerbach machen.

Die Attraktivitätssteigerung beider Homepages ist ein weiteres wichtiges Thema der Vereine. Beide Webseiten sind in der Überarbeitung. Ziel des neuen Onlinemarketings sei auch hier die Steigerung der Attraktivität des Luftkurortes Auerbach als Einkaufs- und Tourismusziel. Auch sollen die Homepages stärker auf Ausflugsziele in Auerbach und Einkehrmöglichkeiten sowie Geschäfte hinweisen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Beim Filmfest Ende Juli/Anfang August im Kronepark Auerbach sieht man Möglichkeiten, gemeinsam aktiv dabei zu sein. Zudem wurden die ersten Projekte fixiert. So soll am 26. Juni zum 50-jährigen Jubiläum des Musikpavillons ein großes Fest im Kronepark stattfinden, an dessen Organisation sich der Gewerbekreis im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligen wird.

Beide Vereine sehen in einer Zusammenarbeit den Grundstein für ein ganzheitliches Marketing und eine bessere Präsenz in Auerbach und an der Bergstraße. Am Ende der ausführlichen Gespräche waren viele gute Ideen geboren und man verabredete sich für den frühen Herbst auf die nächste Runde. red