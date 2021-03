Bensheim. Am heutigen Donnerstag (4.) um 20 Uhr kommen die Kandidaten der FDP zu ihrem nächsten virtuellen Austausch zur Kommunalwahl zusammen. Schwerpunkt der Diskussion, zu der interessierte Bürger eingeladen sind, wird die Sicherheitslage in Bensheim sein. Die jüngsten Ereignisse hätten nach Auffassung der Freidemokraten Anlass dazu gegeben, eine Verschlechterung der Lage festzustellen.

Spitze eines Eisbergs

AdUnit urban-intext1

„Auch wenn wir alle davon ausgehen, dass die Eskalation vor zwei Wochen mit mehreren brennenden Fahrzeugen im Stadtgebiet nicht die generelle Lage in Bensheim widerspiegelt – es ist jedenfalls die Spitze eines Eisbergs. Auch die Vandalismusschäden im Weiherhaus und die äußerst unglückliche Reaktion der Stadtspitze hierauf, die nun völlig zu recht und auf erheblichen öffentlichen Druck korrigiert wurde, zeigen: Es gibt offenbar ein tiefgreifendes Problem. Auch die Lage am Bahnhof und im Stadtpark, die vor allem zu späterer Stunde alles andere als Wohlfühlzonen sind, dokumentieren den Handlungsbedarf. Die Bürger dürfen erwarten, dass Missstände hier nicht einfach weiter hingenommen werden“, so die Freien Demokraten.

Infostand am Samstag

Wer die Kandidaten der FDP lieber persönlich treffen und – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln – zu diesem und anderen Themen befragen möchte, hat wie bisher auch an den beiden nächsten Samstagen vor der Kommunalwahl (6. und 13. März) an den Informationsständen der FDP auf dem Marktplatz zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr hierzu Gelegenheit.

Interessierte Bürger können auf der Internetseite www.fdp-bensheim.de die Zugangsinformationen für das heutige Online-Meeting abrufen oder sich mit dem Link https://global.gotomeeting.com/join/864943173 über jedes internetfähige Gerät in die Konferenz einwählen, so die FDP. red