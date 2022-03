FDP wählt neuen Vorstand

Bensheim. Am Donnerstag (24.) kommt der Stadtverband der FDP Bensheim turnusgemäß zu einer Mitgliederversammlung zusammen, um den neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre zu wählen. Als Ehrengast erwarten die Bensheimer Freidemokraten den wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, Stefan Naas. Daneben stehen Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder auf dem Programm.

„Eine äußerst ereignisreiche Wahlperiode dieses Vorstands geht zu Ende. Wir hatten in diesen anderthalb Jahren eine Bürgermeisterwahl, die Kommunalwahl und eine Bundestagswahl zu stemmen. Angesichts der Ergebnisse und auch der Entwicklung der Mitgliederzahlen können wir mit einer gewissen Zufriedenheit zurückblicken. Die Herausforderungen bleiben jedoch nicht nur in Bensheim groß – sondern auch angesichts der Entwicklungen in der Bundespolitik und eines Kriegs in Europa, der uns fassungslos macht und auf allen Ebenen auch für uns vor Ort bereits jetzt massive Auswirkungen hat und noch haben wird“, so der Vorsitzende der FDP, Jascha Hausmann.

Eine besondere Freude sei es, dass Stefan Naas sein Kommen zugesagt habe. Mit ihm wolle man insbesondere über die wirtschaftliche Lage Hessens sowie Möglichkeiten der Belebung von Innenstädten sprechen. „Schon vor der Pandemie gab es eine intensive Diskussion, wie lebenswerte Innenstädte mit einem zukunftsfähigen Einzelhandel funktionieren können. Die massiven pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre haben hier die ohnehin schon schwieriger Lage weiter negativ beeinträchtigt – auch in Bensheim. Es braucht hier neue Ideen und ein generelles Umdenken, wie eine Innenstadt künftig aussehen sollte“, so die FDP.

Die Mitgliederversammlung der Freien Demokraten findet am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Hotel Felix, in der Dammstraße 46, statt. red