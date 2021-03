Bensheim. Zum Ende der noch bis 31. März laufenden Wahlzeit zieht die FDP-Frakion eine kritische Bilanz bezüglich Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit der Verantwortung der hauptamtlichen Magistratsmitglieder. Ihren Vorwurf aus dem Herbst vergangenen Jahres, wonach die Verwaltung unliebsame Beschlüsse der Stadtverordneten sehr schleppend oder teilweise gar nicht umsetze, müsse sie aufrechterhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Februar 2020 beschloss das Stadtparlament aufgrund zweier FDP-Anträge mehrheitlich, dass der Magistrat ein aktuelles Innenstadt-Parkplatzkataster sowie ein aktualisiertes Gewerbeflächenkataster bis zur Sitzungsrunde Juni/Juli 2020 vorzulegen habe. Beide Beratungsunterlagen waren zu diesem Zeitpunkt bereits über beziehnungsweise fast zehn Jahre alt und damit veraltet.

Nach über zehn Monaten kam dann im November 2020 die „lapidare Antwort“ zu den Gewerbeflächen von der Verwaltung, die sich nur auf die städtischen, nicht aber auf die MEGB- und Privatflächen bezog, dass die Fortführung des Gewerbeflächenkatasters nicht sinnhaft sei, da die 2011 erfassten Flächen inzwischen nahezu alle bebaut, zumindest aber vermarktet seien. Von der in der Verwaltungsantwort angekündigten Prüfung, ob eine Übersicht der privaten Flächen nachgereicht werden könne, habe man zudem nie wieder etwas gehört. Nicht viel besser verlief die Bearbeitung des Innenstadt-Parkplatzkatasters.

20 Jahre alte Fassung

Mag man bei den beiden Katastern noch der Meinung sein, dass diese vielleicht gar nicht so wichtig seien, so könne dies beim Punkt Verkehrsgutachten und Verkehrskonzept für den Bereich des ehemaligen Euler-Areals inklusive Heidelberger Straße ganz sicher nicht gelten. Im September 2020 beschloss die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der FDP-Fraktion mehrheitlich, dass der Magistrat bis zur November-/Dezembersitzungsrunde 2020 ein Gutachten und Konzept zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorzulegen habe.

Hintergrund ist der seit Jahren in Aussicht gestellte, aber bis dato nicht gelieferte neue Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt Bensheim, der die rund 20 Jahre alte Fassung ablösen sollte und der auch den genannten Bereich umfassen würde. Mitte November 2020 teilte die Verwaltung dann den Stadtverordneten mit, dass aufgrund der voraussichtlichen Auftragssumme fünf Angebote einzuholen seien und dass man dies nun tun wolle.

Bis März 2021 liege das beschlossene und längst überfällige Verkehrsgutachten und -konzept für den genannten Bereich aber immer noch nicht vor, so dass eine Beratung und Beschlussfassung trotz Zeitablauf von mehreren Monaten in der zu Ende gehenden Wahlperiode nicht mehr möglich war und voraussichtlich vor der Sommerpause 2021 für die neue Stadtverordnetenversammlung auch nicht mehr möglich sein werde. Hier werde also allem Anschein nach bewusst der Beschluss ausgesessen.

Inzwischen sogar als skandalös bezeichnet FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Steinert die „Unfähigkeit oder den Unwillen der Rathausspitze“, einen Haushaltsplanentwurf vorzulegen. Entgegen nahezu allen anderen Städten und Gemeinden in Hessen und im Kreis Bergstraße, sei die Bensheimer Finananzverwaltung bisher nicht willens oder nicht in der Lage gewesen, diese wichtige Planungs- und Handlungsgrundlage zu erarbeiten und vorzustellen.

Alle Kommunen hätten das Problem, in diesen ungewöhlichen Zeiten eine solide Planung aufzustellen, insofern seien Hinweise auf Pandemie-bedingte Schwierigkeiten inakzeptabel. Bis zur Genehmigung des Haushaltsplans durch die Kommunalaufsicht dürften nur die finanziellen Leistungen erbracht werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, aber keine darüber hinaus gehenden Verpflichtungen eingehen oder neue Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen angehen und umsetzen.

Finanziell die Hände gebunden

Der Stadt seien dadurch finanziell weitgehend die Hände gebunden, wenn es um mehr geht, als die laufenden Kosten und Geschäfte zu bedienen. Eine solche Verschleppung der Haushaltsplanvorlage habe es in der Geschchte der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung bisher noch nicht gegeben.

Alles in allem seien diese Vorgänge nach Meinung der FDP-Fraktion keine guten Vorzeichen für die zu wählende Stadtverordnetenversammlung. Weder das System der wechselnden Mehrheiten nach Ende der Koalition ab Anfang 2020, noch der Wechsel im Sessel der Rathausspitze Mitte Dezember 2020 hätten fristgemäße und umfassende Abarbeitungen von Parlamentsbeschlüssen bewirkt, heißt es abschließend. red