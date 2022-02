FDP-Gremien tagen am Dienstag

Bensheim. Am Dienstag (22.) kommen die Gremien der Freien Demokraten in Bensheim zur monatlichen Tagung zusammen. Themen in der Sitzung der FDP-Fraktion werden insbesondere die Entwicklungen rund um den Marktplatz und Beauner Platz sein. Weiterhin geht es um einen neuen Standort und Konzeption der Skateranlage.

Hauptversammlung am 24. März

Direkt im Anschluss wird sich der Parteivorstand in einer für alle Mitglieder offenen Sitzung mit einer ersten Rückschau auf den Start der neuen Ampel-Bundesregierung befassen.

Schwerpunkt des Treffens wird die Vorbereitung der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 24. März sein, in der turnusgemäß der Vorstand neu gewählt wird.

Zu dieser Hauptversammlung erwarten die Bensheimer Freidemokraten den wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Stefan Naas, als Ehrengast, der über aktuelle wirtschaftspolitische Themen aus der Landespolitik berichten wird. red