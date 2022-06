FDP feierte in größerer Runde

Bensheim. Am Samstag konnte die FDP in Bensheim wieder das jährliche Sommerfest im gewohnten Rahmen veranstalten. Nachdem das Fest im vorigen Jahr pandemiebedingt nur unter Einschränkungen und im kleinen Rahmen gefeiert werden konnte, war nun eine Feier ohne wesentliche Beschränkungen möglich. Umso mehr freute man sich gemeinsam mit der Fraktion und den Jungen Liberalen darüber, zum Sommerfest einladen zu können. Viele Mitglieder und Gäste kamen zum städtischen Grillplatz und erfreuten sich an einem lockeren politischen Austausch vor Ort.

Die FDP freute sich nach eigenem Bekunden besonders, dass Vertreter von CDU und SPD am Sommerfest teilnahmen sowie Gäste aus dem FDP-Stadtverband Heppenheim. Der Vorsitzende der Julis Bensheim, Giuliano Weiß, war ebenfalls nach eigenem Bekunden glücklich, dass man die Idee, das Sommerfest gemeinsam auszurichten, umgesetzt habe – und daran auch viele Jungliberale teilnahmen. red