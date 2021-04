FC 07 schließt Geschäftsstelle

Bensheim. Die Geschäftsstelle des FC 07 Bensheim in der Schlinkenpassage in Bensheim wird früher als geplant schließen. Der Verein begründet diesen vorzeitigen Schritt zum einen mit der Corona-Pandemie, durch die noch weniger Menschen als zuvor die Räume in der Schlinkengasse aufsuchen würden.

Als weiterer Punkt wird angeführt, dass die Räume vom Vermieter anderweitig genutzt werden sollen. „Für die Zukunft geht der FC 07 von noch weiter sinkenden Besucherzahlen aus“, heißt es in einer Mitteilung.

Die vorübergehenden Geschäftsräume werden im Vereinsheim im Weiherhaus-Stadion eingerichtet, so der Vereinsvorstand. Bis zum Bau der neuen Geschäftsstelle am Vereinsheim des FC 07 werde es aber noch dauern. red