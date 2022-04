FC 07 Bensheim sammelt wieder Altpapier

Bensheim. Am Samstag (9.) stellt der FC 07 Bensheim am Südeingang des Weiherhausstadions einen Papiercontainer auf. Dort können alle aus Bensheim und Umgebung ihr Altpapier entsorgen. Dem FC 07 ist es nicht möglich, das Papier direkt bei den Bürgern abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der FC 07 bittet darum, sich an die Auflagen des Abfuhrunternehmens zu halten und nur Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Ähnliches abzuliefern. Kartonagen, soweit sie nicht der Verpackung des Altpapiers dienen, können nicht angenommen werden.

Helfer stehen bereit

Die Anfahrt ist von der Europa-Allee möglich, am Penny abbiegen und am Bahndamm entlang bis zum Stadion. Helfer zum Entladen und zum Einwurf in den Container sind von 8 bis 12 Uhr vor Ort, schreibt der Verein abschließend. red

