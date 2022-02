Fastnachtsspaß beim Stationenlauf

Schönberg/Wilmshausen. Fastnachtumzüge und große Feiern werden auch in diesem Jahr nicht möglich sein. Damit trotzdem ein bisschen in der Familie gefeiert werden kann, hat sich die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen etwas Schönes ausgedacht:

Alle interessierten Familien sind ganz eingeladen zu einem Stationenlauf, der hinter der Kita Leuchtturm beginnt und an sechs Stationen bis zum Gemeindehaus führt. An allen Stationen gibt es etwas zu sehen, zum Vorlesen und vor allem zum Mitmachen. Natürlich dürfen dabei typische Faschingsaktivitäten wie Luftballons aufpusten und Konfetti nicht fehlen. Außerdem können Kleine und Große zwei Geschichten entdecken, die davon erzählen, dass auch Jesus gerne gefeiert hat.

Von Freitag bis Rosenmontag

Der Stationenlauf kann das ganze Fastnachtsswochenende über besucht werden, von Freitag, 25. Februar, ab 16 Uhr, bis Rosenmontag, 28. Februar, 16 Uhr. Eine Materialtüte, die zum Mitmachen benötigt wird, können sich interessierte Familien kostenlos entweder am heutigen Samstag (19.), am Freitag (25.) oder am Samstag (26.) im AHS-Spielwarengeschäft an der Nibelungenstraße in Schönberg abholen. (Öffnungszeiten: Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 14 Uhr). Außerdem gibt es ab Donnerstag, 24. Februar, Tüten bei der Kita Leuchtturm.

Für Rückfragen oder Kommentare steht Katja Folk, Referentin für Kindergottesdienst im Dekanat Bergstraße, zur Verfügung: Mail katja.folk@ekhn.de, Telefon 06252/673336. red