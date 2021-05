Fastnachter im Bürgerhaus

Bensheim. Endlich ist wieder Licht am närrischen Horizont zu sehen. Nach einer ersten Besichtigung im September 2020 konnten jetzt die Grieseler Rote Funken gemeinsam mit Kollegen der Bensheimer Karneval-Gesellschaft den Baufortschritt im Bürgerhaus begutachten.

MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter weckte beim Rundgang bei allen Begeisterung über die moderne, helle, offene und einladende Gestaltung des Gebäudes, dessen Modernisierung sich zurzeit auf der Zielgeraden befindet. Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Foyer, Garderoben, Treppenaufgang, sanitäre Anlagen, Theken, Küchen und schließlich der prächtige Saal – alles macht Lust auf die bevorstehende Kampagne 2021/22. Die hochmoderne Technik gerade auch bei Beschallung, Beleuchtung, Belüftung und Sicherheit eröffnet ganz neue Möglichkeiten, schreiben die Fastnachter.

Mit der Premiere der Roten Funken am 5. Februar 2022 findet vermutlich eine der ersten Großveranstaltungen mit Catering im Saal und Foyer statt. Am Faschingssamstag, 29. Februar, steigen die Funken mit ihrer zweiten Sitzung erneut in den Ring. „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder mit Mann, Frau und Maus begleitet vom Narhallamarsch in den großen Saal und auf die Bühne des Jokustempels zu marschieren“, betont Vorsitzende Sibylle Weihrich. red

