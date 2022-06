Fastnachter beim Bensheimer Bürgerfest

Bensheim. Im Rahmen des Bensheimer Bürgerfestes veranstaltet die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) ein buntes Programm auf der Bühne am Bürgerwehrbrunnen – und zwar am Samstag (11.) von 11 bis 13 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renate Schütz, die Vorsitzende der Bensheimer Karneval-Gesellschaft, freut sich, dass Feste und Veranstaltungen wieder möglich sind: „Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Saalfastnacht zwei Jahre lang nicht stattfinden. Wir bringen mit unserem Bühnenprogramm die Fastnacht live und in Präsenz in die Stadt.“

Mit einem närrischen Frühschoppen am Samstag (11.) bereichert die BKG das Bürgerfest-Programm. © BKG

In den vergangenen zwei Jahren hat die BKG in unterschiedlichen digitalen Formaten, wie einer Weinprobe, die Fastnacht gefeiert. „Das Bürgerfest, bei dem wir mit einem Weinstand am Bürgerwehrbrunnen dabei sind, ist der Start in die Live-Veranstaltungen und Feste“, so die Vorsitzende. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2