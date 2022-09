Farbige Hommage an eine große Musikerin und Pädagogin

Für die Kunstfreunde Bensheim war das Konzert am Samstag in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes: Zum einen markierte der Abend den Auftakt zur 75. Jubiläumssaison des Kammermusikvereins, zum anderen konnte der Vorstand vor dem Konzert Mitglieder und Gäste – wie es seit vielen Jahren Tradition war – nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder zum Sektempfang in das Eysoldt-Foyer einladen. Wie sehr dieses liebgewonnene „Get-together“ vermisst wurde, zeigte die sehr gute Resonanz: Schon um kurz vor 19 Uhr war das Foyer gefüllt, wurden schnell ein paar weitere Stühle aufgestellt.

Vorsitzende Anne Dingler freute sich über die vielen Besucher – und blickte in ihrer Begrüßung voraus auf eine Jubiläumssaison, die von vielen Unsicherheiten und Fragezeichen begleitet werde: Welche Herausforderungen bringt eine erneute Pandemiewelle mit sich? Wie haben die Corona-Jahre das Publikum und die Lust auf Konzerte beeinflusst? Und was bedeutet die momentane wirtschaftliche Entwicklung für die Konzertreihe? Diese Fragen stellte die Vorsitzende in den Raum – um dann auf die Anfänge der Kunstfreunde vor bald 75 Jahren zurückzublicken: Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man in einer Zeit von Armut, Hunger und Zerstörung das Bedürfnis nach Kultur über alle Unsicherheiten gestellt und im Herbst 1948 in Bensheim den Verein der Kunstfreunde gegründet.

„Wie oft standen unsere Vorgänger vor unsicheren Situationen, wie oft stand es auf der Kippe, ob die Reihe fortgesetzt werden kann. Und immer wieder ist es gelungen, weiterzumachen und die besten Musiker nach Bensheim zu holen“, betonte Anne Dingler. Der Blick rückwärts mache auch Mut, den aktuellen Verunsicherungen ins Auge zu blicken und es zu wagen, weiterzumachen, bekräftigte die Vorsitzende. Dafür seien die Kunstfreunde aber auch auf das Publikum angewiesen: „Es braucht Sie als aufmerksame Zuhörer und es braucht Sie als begeisterte Multiplikatoren für etwas, das unser Leben reich macht: Musik.“

Den runden Geburtstag wollen die Kunstfreunde Bensheim dann im nächsten Jahr groß feiern. Für den 16. September 2023 sind einige Überraschungen geplant – eine davon wurde am Samstag bereits verraten: Das weltberühmte Freiburger Barockorchester wird das festliche Geburtstagskonzert spielen. Bevor es so weit ist, dürfen sich Klassik-Liebhaber auch in dieser Saison noch auf viele hochkarätige Konzerte freuen. Anne Dingler stellte das Programm der nächsten Monate kurz vor – weiter geht es bereits am 15. Oktober mit einem Barock-Abend unter dem Titel „Inspired By Love“. Zu Gast ist die auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisierte Sopranistin Dorothee Mields, begleitet von Stefan Temmingh (Flöte), Wiebke Weidanz (Cembalo) und Domen Marincic (Viola da Gamba).

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang zur Saisoneröffnung von einem jungen Nachwuchstalent: Johannes Opfermann ist an der Bergstraße aufgewachsen und studiert mittlerweile Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Freiburg. Wie der Student nach seinem rund zehnminütigen Vortrag am Flügel den Gästen verriet, hat er den Kunstfreunden viel zu verdanken: Als Schüler hat er an der Jugendförderung der Kunstfreunde teilgenommen – davon profitiere er bis heute, betonte Johannes Opfermann.

Mit einem Glas Bergsträßer Sekt – begleitet von Fingerfood – stießen der Verein und seine Gäste dann gemeinsam auf die 75. Saison an – und nutzten die verbleibende Zeit vor Beginn des Konzerts, um miteinander ins Gespräch zu kommen. cim