Farbenfrohe Blütenpracht an der Bergstraße

Bensheim. Die milden Temperaturen im März ließen die Magnolien an der Bergstraße besonders früh erblühen. Nicht, dass es etwas Besonderes wäre, dass Ende März in Bensheim und an der Bergstraße Magnolien blühen, auffallend aber ist es, dass vor dem 1. April schon bei vielen Bäumen die volle Blütenpracht erreicht ist und die ersten Blütenblätter schon auf den Boden fallen. Unser Fotograf hat diese wunderschöne Magnolie in Schwanheim fotografiert, im Hintergrund kann man die beiden Türme der Schwanheimer Kirche erkennen. tn/Bild: Neu

