Farbenfroh, filigran und fern jeder Pose

Bensheim. Der Besuch lohnt sehr und ist auch unter Pandemiebedingungen möglich: Noch bis zum 4. Juni stellen Künstler der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) in der Galerie Krämer reloaded in der Bahnhofstraße in Bensheim aus.

Eigentlich schon für das vergangene Jahr geplant, konnte die Ausstellung erst jetzt realisiert werden – was insofern ein Glück ist, als in diesem Jahr nicht nur das 50-jährige Bestehen der bhb zu feiern wäre, sondern auch das zehnjährige Bestehen der Werkstatt in Lorsch. Echte Festlichkeiten dazu wird es im kommenden Jahr geben, versichert Jessica Andi˙u, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der bhb. Doch in der aktuellen Situation ist die Ausstellung die einzige öffentliche Aktivität.

Damit kommen die Werke der Künstler für gewisse Zeit direkt in die Stadtmitte, freut sich Manuela Löffler, die derzeit einen Bundesfreiwilligendienst in der bhb ableistet. Sie ist in der Gruppe von Ralf Josef Rogalla, der den künstlerischen Zweig der arbeitsbegleitenden Maßnahmen leitet, und war bei der Organisation der Ausstellung beteiligt.

Von Graffiti inspiriert

Galeristin Daniela Recktenwald arbeitet schon seit vielen Jahren mit den Künstlern der bhb zusammen, die seit 2007 bei der von ihr initiierten Kunstmeile dabei waren. Schon seit gut einem Jahr hängen zwei große Arbeiten von Jürgen Klaban im repräsentativen Treppenaufgang der Galerie Krämer reloaded und immer wieder wurde in dieser Zeit von den Besuchern nach einer größeren Ausstellung dieses Künstlers gefragt.

Nun präsentiert die Galerie nicht nur viele Werke von Jürgen Klaban, sondern auch zahlreiche Bilder von anderen Mitgliedern der Malgruppe der Behindertenhilfe Bergstraße: Robert Wilhelm, Marc Oden, Rainer Meyer, Uwe Rindfleisch und, als einziger beteiligten Frau, Gizmo.

Hinter dem Pseudonym Gizmo verbirgt sich eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit malt und sich stark von Graffiti inspirieren lässt. In Bildern wie „Frau Ängste“ setzt sie sich in ebenso ausdrucksstarken wie prägnanten Formen mit der Bedrohung durch körperliche Gewalt auseinander und benutzt in graffiti-typischer Manier dabei auch Schriftelemente.

Das geschriebene Wort ist auch für einen weiteren Künstler unverzichtbares Element der Gestaltung: Marc Oden, einer der hauptberuflichen Künstler der bhb. Seit 1997 verwendet er für seine künstlerische Arbeit mit Vorliebe Eddingstifte, mit denen er nicht nur längere Textpassagen in die Bilder einfügt, sondern auch häufig die gesamte, mit großer farblicher Sensibilität gestalte Bildfläche mit einem Netz von filigranen Linien überzieht.

„Kunst kennt keine Behinderung und Kunst kennt keinen Kaffeeklatsch“ lautet ein Statement des Künstlers, dem man von Herzen zustimmen möchte, wenn man die Galerieebene im ehemaligen Kaufhaus durchstreift und sich von den Bildern fesseln lässt, die bar jeder Pose mit großem künstlerischem Ernst ihrem jeweils ganz eigenen Weg folgen.

Eindrücke aus dem Alltag

Der „Fisch“ etwa von Rainer Meyer, der seit mehr als 20 Jahren malt, ist ganz von der Vielfalt und den reichen Nuancen von zarten Aquarellfarben bestimmt. Uwe Rindfleisch dagegen, vor etwa zwölf Jahren zur Gruppe gestoßen und hauptberuflich in der Gärtnergruppe der bhb tätig, verarbeitet in seinen farbstarken, ausgewogenen Kompositionen Eindrücke aus dem Alltag oder Gesehenes, wie „Die Eiskönigin, völlig unverfroren“.

Echte Sammlerstücke und nur noch in wenigen Exemplaren erhältlich sind inzwischen die Josef-Porträts von Robert Wilhelm. Nachdem er viele Jahre hauptberuflich für die bhb gemalt hat, ist der Künstler inzwischen im Ruhestand. Es wird keine weiteren Bilder von ihm mehr geben. In der Galerie von Daniela Recktenwald sind sowohl die bekannten betont farbigen Kopffüßler zu sehen als auch zartere Versionen auf hellem Bildgrund.

Von Jürgen Klaban werden mehrere Werkgruppen gezeigt. Einerseits die in der jüngeren Vergangenheit entstandenen, aus vielen kleinen Formen und einem Gewirr an Linien zusammengesetzten Großformate, aber auch eine Reihe von eindrucksvollen „Masken“ aus dem Jahr 2019, bei denen das großflächige Gestaltungsprinzip früherer Jahre sich mit neueren Techniken wie einem transparenteren, dünnflüssigerem Farbverlauf mischt.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Galerie Krämer (mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr) zu sehen, aber auch nach individueller Vereinbarung über E-Mail info@kraemer-reloaded.de oder Telefon 0173/6686394.