Familientag im Bensheimer Golfclub

Bensheim. Am Sonntag, 7. Mai, findet der erste Familientag im Golfclub Bensheim mit buntem Programm für Mitglieder und Gäste statt. Wer immer schon mal unverbindlich das Golfspiel testen oder mit Freunden und Familie den Golfplatz anschauen wollte, ist am 7. Mai eingeladen.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr sind auf der Übungsanlage – der Driving Range – verschiedene Stationen aufgebaut, an denen unter professioneller Anleitung die ersten Schwünge geübt werden können. In einem Putting-Wettbewerb gibt es sogar Preise zu gewinnen.

Bei Platzrundfahrten und Rundgängen zeigen die Mitglieder des Clubs die weitläufige Anlage, die Spielbahnen in voller Frühlingsblüte und die schöne Umgebung mit Störchen, Rehen und Hasen.

Auf den Terrassen des Clubrestaurants kann man ein Grill- und Getränkeangebot genießen. Auf die ganz Kleinen wartet Kinderschminken, eine Hüpfburg und Eis. Für Erwachsene und Kinder gibt es weitere Sportangebote wie Neuroathletik, Personaltraining und Trigger Methoden.

Die Mitarbeiter, der Vorstand und die Mitglieder des Golfclubs Bensheim freuen sich auf einen tollen gemeinsamen Tag mit Gästen aus der Umgebung. red