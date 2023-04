Familientag am Wambolder Sand in Bensheim am Maifeiertag

Bensheim. Am 1. Mai treffen sich wieder viele Wanderer im Rahmen der Weinlagenwanderung am Wambolder Sand. In diesem Jahr wird das Angebot durch Engels Events in Kooperation mit dem Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug und der KJG Sankt Georg bereits am 30. April um einem Familientag erweitert.

Der Familientag am Wambolder Sand verspricht einen Tag voller Spiel, Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt, heißt es von Seiten der Veranstalter. Von 11 bis 18 Uhr können Familien gemeinsam in idyllischer Kulisse die Natur genießen und an verschiedenen Aktivitäten und Attraktionen teilnehmen.

Kinderschminken und Hüpfburg

Neben Kinderschminken und Bogenbasteln wird es eine Hüpfburg geben und für die etwas größeren Besucher Bullriding. Für das leibliche Wohl ist mit leckerem Essen vom Grill und einem Burger-Foodtruck gesorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Peter Henninger.

Am 1. Mai im Rahmen der Weinlagenwanderung wird das Speisen- und Getränkeangebot vom vergangenen Jahr noch weiter ausgebaut sowie ebenfalls durch musikalische Darbietung durch DJ Peter Henninger abgerundet.

Der Eintritt an beiden Tagen ist frei, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red