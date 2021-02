Bensheim. „Ich bin ein Bensheimer Mädchen“, sagt Christine Deppert über sich – und mit Blick auf die Familienhistorie dürften selbst stramme Lokalpatrioten an dieser Aussage nicht zweifeln. Vor allem die Seite ihrer Oma Anna Maria Müller ist seit Generationen mit der Stadt verbunden. An der heutigen Platanenallee baute und betrieb die Familie einst eine der größten Gerbereien in der Region (mittlerweile Varieté Pegasus), die Stadtverordnetenvorsteherin lebt heute noch auf dem weitläufigen Grundstück.

AdUnit urban-intext1

„Die Müllers haben Bensheim schon immer mitgestaltet“, erzählt Christine Deppert im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Stadt sei immer schon im Familiendenken mit dabei gewesen, das habe sich über die Jahrzehnte nicht geändert. „Ich liebe Bensheim, hier ist es einfach schön“, bekennt die studierte Bauingenieurin. Sie könne sich gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Während des Studiums an der TH Darmstadt und bei einem Auslandsaufenthalt habe sie die Heimat schon auf Zeit verlassen. „Aber je älter man wird, desto mehr merkt man, wo man seine Wurzeln hat.“ Es habe sie immer nach Bensheim zurückgezogen.

Nach dem Einstieg in den Familienbetrieb, ihre Mutter Gisela und ihr Bruder gründeten den DT Computer Service, kam für sie auch der Zeitpunkt, sich wieder in der Stadt zu engagieren. Ihr Bürgermeister der Kindheit war Georg Stolle, er habe sie ebenso wie der langjährige Stadtverordnetenvorsteher Franz Treffert geprägt. Beide seien beeindruckend gewesen.

Zunächst brachte sie sich im Verein „Bensheim Aktiv“ ein, organisierte den Blütenball und die Wahl der Blütenkönigin. Als Carola Heimann, die in die Straße von der jungen Christine Deppert zog, auf sie zukam, ließ sie sich erst Zeit für einen Einstieg in die Kommunalpolitik – bevor sie dann doch zusagte. Die 56-Jährige wollte nach eigenem Bekunden ihren Beitrag leisten, damit sich die ausgezeichnete Entwicklung von Bensheim fortsetze und die Stadt liebens- und lebenswert bleibe. „Wir sind zwar an einem Punkt angelangt, wo wir gut überlegen müssen, welche Flächen wir noch ausweisen, wo Wohnraum geschaffen werden kann, wie in der Innenstadt die Balance aus Grünflächen und Bebauung gehalten werden kann.“

Von der Oma geerbt

AdUnit urban-intext2

Die Natur brauche ihren Raum, die Natur bekomme man nicht zurück – eine Einstellung, die sie von ihrer Oma geerbt hat. Dennoch dürfe man nicht verkennen, was in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde, welche Rolle für den Wohlstand der Stadt beispielsweise die Ausweisung des Gewerbegebiets Stubenwald gespielt habe. Auf ihre Kindheit mit Oma und Opa im Haus blickt der Familienmensch Christine Deppert gerne zurück. Man habe früher schon ein Mehrgenerationenhaus gehabt, heute noch lebt ihr Bruder Andreas als direkter Nachbar quasi Tür an Tür mit ihr, ihre Schwester wohnt ebenfalls in Bensheim. „Diesen Geist leben wir alle weiter, wir Geschwister achten aufeinander, hören uns zu.“ Diese Grundwerte nehme sie auch als Maßstab für ihr Amt als Parlamentschefin.

Es sei wichtig, dass man diskutiert und ein Streitgespräch führen könne. Aber es müsse immer in einem Rahmen bleiben, der nicht persönlich wird, der nicht unter die Gürtellinie geht. „Die Fronten dürfen nicht verhärten.“ Das sei in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung zum Glück nicht oft der Fall. Doch wenn es zu bunt werde, müsse sie einschreiten.

AdUnit urban-intext3

Das Interesse an Politik wurde bei ihr schon durch Vater Hans Joachim in jungen Jahren geweckt. Ihm sei wichtig gewesen, dass man vieles hinterfrage, nicht alles hinnehme und „wir uns eine eigene Meinung bilden“. Der Mensch müsse dabei im Vordergrund stehen, man dürfe sich nicht von Äußerlichkeiten blenden lassen.

AdUnit urban-intext4

Ihre kommunalpolitische Karriere startete sie 2011 als parteilose Kandidatin auf der Liste der CDU, die sie als ihre politische Heimat bezeichnet. Die Partei habe einen guten Job in den vergangenen Jahrzehnten gemacht, Bensheim stehe sehr gut da. „So falsch, wie manchmal behauptet wird, können die Entscheidungen nicht gewesen sein, wenn man sieht, wie die Stadt heute aufgestellt ist.“

Bei der Kommunalwahl 2011 schaffte es Christine Deppert auf Anhieb ins Stadtparlament, wo sie fünf Jahre später, nach dem Rückzug von Carola Heimann, das Amt der Stadtverordnetenvorsteherin angetragen bekam und zusagte. „Ich will Verantwortung übernehmen, meine Stadt mitgestalten. Ich möchte aber keine reine Parteigängerin sein.“ Teamarbeit, ein harmonisches Miteinander seien ihr wichtig, das Hierarchiedenken früherer Tage halte sie nicht mehr für angebracht. „Das entspricht nicht meinem Naturell.“ Sie habe die vergangenen fünf Jahre sehr genossen.

Die Stadtverordneten seien die Diener der Bevölkerung, durch die Wahl habe man einen großen Vertrauensvorschuss erhalten, um gute Entscheidungen zu treffen. „Das ist ein Geschenk, das begeistert mich an der politischen Arbeit. Man kann etwas bewegen und bekommt Vertrauen geschenkt.“ Mittlerweile sitzt Deppert nicht nur im Stadtparlament, seit 2016 vertritt sie die CDU auch im Ortsbeirat Mitte. Diese Gremien leisten ihrer Ansicht nach eine wichtige Arbeit, die Bürger könnten sich dort mitteilen.

Trotz Corona-Pandemie und der einen oder anderen Baustelle hat sie keine Angst um die Zukunft ihrer Heimat – wenngleich sich die Stadt ihrer Meinung nach in einer Umbruchphase befindet. Man müsse daran arbeiten, dass es gute Lösungen für die Innenstadt gibt, damit diese attraktiv bleibe, eine schöne Aufenthaltsqualität besitze und es einen guten Branchenmix gebe.

„Mein großer Wunsch wäre, dass sich die Innenstadt wieder mehr in Richtung inhabergeführte Geschäfte entwickelt, die regionale Produkte und Besonderheiten anbieten.“ Das sei die einzige Chance, um sich abzuheben. Es gebe genug Existenzgründer, die Ideen haben, aber die Mieten nicht zahlen könnten. Es brauche Alleinstellungsmerkmale und ein Angebot für alle Generationen. Dabei dürfe vor allem die Jugend nicht hintenrunterfallen.

Feuerwehr unterstützen

Ein weiteres „riesiges Anliegen“ der Stadtverordnetenvorsteherin: Unterstützung für die Vereine und besonders die Feuerwehr. Sie appelliert deshalb an alle Hausbesitzer, Mitglied bei den Brandbekämpfern zu werden. Mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag könnten die ehrenamtlichen Helfer unterstützt werden.

Die Integration von Geflüchteten in die Stadtgesellschaft, die Stärkung des Wir-Gefühls, die Pflege der Infrastruktur und die Perspektiven für die Vereine sind ebenfalls Punkte von hoher Bedeutung für Deppert. Zudem dürfe man bei allen Debatten über das Zentrum nicht die Stadtteile vergessen. Dort werde mitunter Unglaubliches geleistet. Ihr Plan für die nächsten Jahre: In der Gemeinschaft Bensheim voranbringen, auf das Gute, was man habe, besinnen, und an den entscheidenden Stellen nachschärfen mit einem gesunden Blick auf die weitere Entwicklung mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die Verlagerung von Sanner mit der Ausweisung eines Neubaugebiets am Firmensitz ist für die Spitzenkandidatin ein solches Positivbeispiel.