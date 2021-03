Bensheim. „Mach’s mal anders“ – unter diesem Motto feierten fast 70 Familien der Katholischen Kirche Bensheim einen ganz anderen Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit. An den verschiedensten Orten in ganz Bensheim, in Lautertal und sogar deutschlandweit versammelten sich Jung und Alt vor dem Bildschirm, um sich gemeinsam auf den Weg zum Osterfest zu machen.

Was momentan in den Gotteshäusern nicht geht, ist beim digitalen Gottesdienst möglich: Es wurde gemeinsam gesungen, gebetet und miteinander überlegt, was man in den kommenden Wochen in seinem Alltag mal anders machen möchte. Teilen, freundlich sein, zu träumen, dankbar zu sein waren nur einige Ideen, die die Familien hatten. Einen besonderer Gast war auch dabei, die Krähe Walburga.

Sie unterhält sich in den kommenden Wochen bis Ostern mit Britta über Gott und die Welt und fliegt immer mal wieder an andere Orte in und um Bensheim herum. So hat sie schon Station am Schönberger Kreuz, am Blauen Türmchen und in einigen Bensheimer Kirchen gemacht. Um die guten Vorsätze für die Fastenzeit in die Tat umzusetzen, waren zahlreiche Kinder und Jugendliche dann auch der Einladung zu einer Online-Backaktion gefolgt. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und unter fachkundiger Anleitung über den Bildschirm wurde in der eigenen Küche gewerkelt, und am Ende konnten alle ihre leckeren, selbst gebackenen Kekse präsentieren. Dem Gedanken der Aktion „Glückskekse“ des katholischen Hilfswerks Misereor folgend, verteilten die Teilnehmer ihre Kekse im Anschluss an Menschen, denen sie eine Freude machen wollten. Neben den digitalen Angeboten ist für Sonntag, 21. März, um 17 Uhr eine Familienkirche auf der Pfarrwiese von Sankt Georg geplant. Dieser Tag ist insbesondere dem Gedanken der Misereor-Fastenaktion gewidmet, die daher thematisch im Mittelpunkt stehen wird.

Für den Gottesdienst ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro Sankt Georg oder unter familienkirche@katholische-kirche-bensheim.de erforderlich.

Über diese Mailadresse können sich auch alle melden, die mehr über die Krähe Walburga erfahren oder sich mit ihr auf den Weg machen wollen. red