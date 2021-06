Familienkirche am Schönberger Kreuz

Bensheim. „Tierisch gut unterwegs“ ist das Motto der Familienkirche, die am Freitag (18.) um 17 Uhr am Schönberger Kreuz stattfindet. Die evangelischen Kirchengemeinden Schönberg Wilmshausen und Gronau Zell laden dazu ein. Um das Verhältnis von Menschen und Tieren soll es in diesem Gottesdienst gehen und um die Freude und Dankbarkeit, die wir Menschen empfinden, wenn wir an unsere Haustiere oder unser Lieblingstier denken.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Geschichte von Bileam und seinem klugen Esel. Natürlich gibt es wie in jeder Familienkirche Elemente zum Mitmachen. Ganz neu ist der Erlass, der es erlaubt, wieder gemeinsam zu singen, wenn ein Mund-Nasenschutz getragen wird. Für kleine und große Teilnehmende gibt es die Möglichkeit, ihren Hund oder ein Stofftier mitzubringen.

Außerdem bitten die Veranstalter darum, eine Picknickdecke als Sitzgelegenheit für den eigenen Haushalt mitzubringen. Im Anschluss an die Familienkirche sind alle eingeladen, noch eine Weile beisammen zu bleiben und gemeinsam zu picknicken. Es ist noch nicht möglich, ein großes Büfett zu machen, deswegen muss jede Familie ihr eigenes Picknick mitbringen. red