Familie mit einem Messer bedroht

Bensheim. Am Samstagnachmittag wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen gegen 17.15 Uhr ein Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Starkenburgstraße gemeldet. Ein 26-jähriger Mann bedrohte seine 52-jährige Mutter und seinen 29-jährigen Bruder mit einem Messer.

Beiden gelang es, sich in der Wohnung in Sicherheit bringen und von dort aus die Polizei zu verständigen. Nachdem mehrere Streifen am Haus Position bezogen hatten, konnte der Täter gegen 18 Uhr nach telefonischem Kontakt dazu bewegt werden, das Anwesen zu verlassen, wo er durch die eingesetzten Polizisten widerstandslos und unverletzt festgenommen werden konnte.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. pol