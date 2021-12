Kompositionen von Bach, Händel und Telemann bildeten das abwechslungsreiche Barockprogramm der von rund 40 Zuhörern besuchten musikalischen Abendandacht am vierten Advent in der Michaelskirche.

Wahrhaft familiären Geist verströmte einmal mehr das versammelte Ensemble mit Christoph Bergner an Orgel und Cembalo, seiner Ehefrau Andrea an der Blockflöte, seiner Tochter Christiane an der

...