Falltor ist wieder befahrbar

Schwanheim. Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straßen Am Falltor und Am Junkergarten wurden laut KMB die Arbeiten im dritten Bauabschnitt (Am Falltor 39 bis 46) und fünften Bauabschnitt (behindertengerechter Ausbau der Bushaltestelle) am gestrigen Freitag fertiggestellt. Damit ist die Straße Am Falltor bis zum Einbau der Deckschicht wieder befahrbar. Die Deckschicht wird im Zuge der Erneuerung des Kreuzungsbereiches der beiden Straßen zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht.

Der vierte Bauabschnitt verläuft in der Straße Am Junkergarten von Hausnummer 18 bis 53. Zunächst finden laut KMB Kanalbauarbeiten statt, anschließend folgen die Straßenbauarbeiten. Die Arbeiten beginnen abhängig von der Witterung ab dem 17. Januar und sollen voraussichtlich Ende Juli 2022 enden.

Vollsperrung ab 17. Januar

Für die grundhafte Erneuerung dieses Abschnitts ist eine Vollsperrung erforderlich, so der KMB. Fußläufig sind die Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Einbahnstraßen-Regelung in der Straße Am Falltor wird für die Dauer des vierten Bauabschnitts gedreht, so dass Richtung Fehlheim gefahren wird. Dies erfolgt auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde, um die Busverkehre in unveränderter Route abzuwickeln.

Ab sofort bis zum Start des vierten Bauabschnitts am 17. Januar gilt folgende Verkehrsführung: Die Fahrtrichtung der Straße Am Junkergarten als Einbahnstraße in Richtung Fehlheim bleibt bis zum 17. Januar unverändert. In der Straße Am Falltor wird die Einbahnstraßenregelung in Richtung Bensheim wieder eingerichtet.

Der KMB bittet im Voraus um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten. Für Rückfragen oder Anregungen zum Straßenbau steht Daniel Horn vom KMB gerne zur Verfügung (Telefon 06251/1096-61).

Bei Rückfragen zum Thema Kanalbau ist Walter Neumann vom KMB Ansprechpartner (Telefon 06251/1096-37). red