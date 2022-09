Fairtrade-Jubiläum mit Artisten

Bensheim. Seit 2011 trägt Bensheim offiziell das Siegel „Fairtrade-Stadt“. Das möchte die Stadt gemeinsam mit ihren Bürgern feiern. Am heutigen Samstag (24.) kommt daher die „Nablus Circus School“ aus Palästina über die Kinder-Kultur-Karawane nach Bensheim.

Die Zirkusartisten aus Palästina bringen am Wambolter Hof ihr zeitgenössisches Stück „Beeing Seen“ auf die Bühne, in dem sie ihren Alltag reflektieren und erforschen. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Die Feierlichkeiten zum Fairtrade-Jubiläum beginnen um 17 Uhr auf dem Hostinné-Platz am Wambolter Hof.

Bürgermeisterin Christine Klein und Thomas Götz, Sprecher der Fairtrade-Steuerungsgruppe Bensheim, werden die Gäste und Artisten aus Palästina begrüßen. Danach besteht um 18 Uhr die Möglichkeit zum Umtrunk und Austausch. ps