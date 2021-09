Fahrzeugteil auf der B47 verloren und Unfall verursacht

Unfallflucht. Am Montag (27.09.) ist es gegen 7.40 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Bensheim zu einer, wie die Polizei berichtet, "außergewöhnlichen Verkehrsunfallflucht" gekommen. Ein noch unbekanntes Fahrzeug verlor auf der B47 (FR Bensheim) etwa auf Höhe des dortigen Golfplatzes ein Fahrzeugteil, welches auf den dahinterfahrenden Pkw geschleudert wurde und so einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen SUV-ähnlichen Pkw gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise über das unbekannte Fahrzeug oder den Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der 06251-84680 zu melden.

