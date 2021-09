Fahrzeug in Schönberg überschlagen, Fahrer schwer verletzt

Bensheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist um 1.48 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen, dass sich in Bensheim-Schönberg ein Fahrzeug überschlagen habe. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden außer der Polizei auch Feuerwehr und der Rettungswagen alarmiert, teilte die Polizei am Morgen mit.

Ein Mann war mit einem dreirädrigen Kleinfahrzeug der Marke Piaggio aus Richtung Schönberger Sportplatz den Hofweg bergab gefahren und hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf Höhe der Hausnummer 8 überschlug sich das Kleinfahrzeug und blieb auf der Seite liegen. Beide Insassen konnten noch aus eigener Kraft aussteigen. Der 32-jährige Fahrer aus Einhausen wurde beim Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Einhausen, wurde leicht verletzt.

Außer dem verunglückten Fahrzeug wurde ein weiteres geparktes Auto beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 4000 bis 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.