Fahrten, Ausflüge, Treffen

Bensheim. Der Vorstand des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises tagte unter dem Vorsitz von Carola Heimann. Hauptpunkt der Beratungen war, wie das Vereinsleben nach der Corona-Pandemie wieder belebt werden kann. Dabei wurden mit aller Vorsicht mögliche Termine und Ausflüge besprochen, die den Mitgliedern angeboten werden sollen. Einige Abläufe, besonders bei Fahrten, wurden neu überlegt und konzipiert.

Nach der heutigen Planung könnten im Jahre 2022 angeboten werden: Die Fahrt nach Bonn, der früheren Bundeshauptstadt, vom 14. bis 15. Mai. Dort steht der Besuch im Haus der deutschen Geschichte im Mittelpunkt. Die Ausschreibung für diese Fahrt ist bereits erfolgt.

Am 3. Juni soll das Kloster Tholey im Saarland das Ziel eines Tagesausflugs sein. Kloster Tholey ist das älteste deutsche Benediktinerkloster, in dem heute noch elf Mönche leben. Mittelpunkt dieses Klosters ist die frühgotische Abteikirche mit vom weltweit bedeutenden Künstler Gerhard Richter entworfenen Chorfenstern.

Vom 29. Juli bis 7. August findet wieder ein Europa-Film-Festival statt, das schon im letzten Jahr erfolgreich durchgeführt wurde. Das böhmische Mittelgebirge ist unter anderem das Ziel einer Fahrt mit der Stewa Touristik vom 15. bis 18. September. Es folgt die Jahreshauptversammlung, die am 23. September abgehalten werden soll.

Abgeschlossen wird das Jahr mit einem Besuch des Herbstfestes der Sterntaler auf dem Gelände am Berliner Ring am 7. Oktober. Der Vorstand hofft, das Interesse seiner Mitglieder geweckt zu haben, wobei die Durchführung der Aktivitäten auch noch von der weiteren Entwicklung der Coronazahlen abhängt. Einzelheiten zu den Veranstaltungen werden zu gegebener Zeit noch veröffentlicht, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. mz