Fahrt zur „kleinen“ Gartenschau

Bensheim. Obwohl die Bundesgartenschau in Mannheim vor der Tür liegt, hat sich der Obst-und Gartenbauverein Bensheim entschieden, eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Fulda anzubieten.

Mitglieder des Vereins und des Kreisverbandes betreuen an einigen Wochenenden zusammen mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) den Garten des Landes Hessen. Aus diesem Grund ist dem Verein bekannt, dass eine kleinere Gartenschau auch ihre Reize hat und einen Besuch wert ist. Am Samstag 24. Juni, geht’s mit dem Bus los. Abfahrt bereits um 7.15 Uhr am Bahnhof Bensheim. Nach Ankunft am Dom in der Stadtmitte von Fulda, gibt es eine Stadtführung von 10.15 bis 11.45 Uhr. Danach geht es zur Landesgartenschau (Sonnengarten) in der Sickelser Straße. Hier besteht die Möglichkeit zum Mittagessen.

Eine seniorengerechte Führung um 13.45 Uhr endet im Kulturgarten. Nach der Führung geht es weiter in den Genussgarten zur Besichtigung der Blumenschau oder zum Kaffee trinken. Anschließend endet der Besuch und es geht zurück nach Bensheim. Der Fahrtpreis beträgt inclusive Eintritt zur Landesgartenschau sowie Führungen 45 Euro. red