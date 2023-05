Fahrräder kostenlos codieren lassen

Bensheim. Wenn am Sonntag, 7. Mai, die Kunstmeile wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Bensheimer Innenstadt lockt, dürfen sich die Fahrrad-Begeisterten auf einen Stadtbummel der besonderen Art freuen. Denn der ADFC Bergstraße berät gemeinsam mit dem städtischen Klimaschutz-Team am Info-Stand am Hospitalbrunnen und führt kostenlose Fahrradchecks und -codierungen durch.

Für die Fahrradcodierung bittet der ADFC um vorherige Anmeldung auf der Website unter: www.adfc-bergstrasse.de/codierung. Dort sind alle wichtigen Informationen erhältlich, welche Unterlagen für die Codierung nötig sind – wie beispielsweise ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad.

Am 7. Mai bietet der ADFC am Hospitalbrunnen zudem einen Gebrauchtfahrradmarkt an. Also genau der richtige Rahmen für alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, sich über die bundesweite Kampagne Stadtradeln zu informieren.

Die Aktion, an der sich Bensheim vom 1. bis 21. Mai wieder beteiligt, animiert dazu, möglichst viele Strecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Das Klimaschutz-Team steht allen Interessierten gerne Rede und Antwort. ps