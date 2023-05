Fahrradtest und Klimaschutz

Bensheim. Zu ihrer Fraktionssitzung trifft sich die BfB-Fraktion heute (2.) ab 18 Uhr in den Räumen der Marokkanischen Kulturgemeinschaft, Nibelungenstraße 24 in Bensheim.

Der ADFC Fahrradklima-Test von 2022 in Bensheim stellt fest, dass im Vergleich zu 2020 eine leichte Verschlechterung eingetreten sei. Positiv bewertet wurden unter anderem der öffentliche Fahrradverleih und die Erreichbarkeit zum Stadtzentrum. Negativ bewertet wird die Breite der Radwege, die fehlende Falschparkerkontrolle und die mangelnde Fahrradförderung. Bemerkenswert sei, dass die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Fahrradverleih Nextbike aktuell gekündigt habe. Damit falle der Klimatest künftig noch negativer aus, so die BfB.

„Bensheim hat bezüglich des Fahrradverkehrs erheblichen Nachholbedarf. Die Koalition setzt vor allem auf die freie Fahrt des motorisierten Individualverkehrs. Eine gerechte Aufteilung des Verkehrsraumes unter allen Verkehrsteilnehmenden bleibt in Bensheim Illusion“, meint Fraktionsvorsitzender Norbert Koller.

Die BfB-Fraktion möchte auf die Gefahren der Zwischenlagerung von Atommüll in Biblis aufmerksam machen. Hierzu soll eine Veranstaltung stattfinden, bei der ein Experte die Situation darstellt. Die Lagerung des Atommülls in der Region berge erhebliche Gefahren, die bei der derzeitigen Diskussion nicht ausreichend Beachtung fänden. „Diese Problematik bekommt eine andere Dimension, wenn direkt vor der Haustür in Biblis zwischengelagert werden soll“, so Andreas Born.

Die BfB beschäftigt die Frage, wie der Boom von Photovoltaik-Anlagen geordnet gestaltet werden kann. Insbesondere die Aufstellung von Freiflächen-PV-Anlagen werde kritisch gesehen. Es müsse berücksichtigt werden, dass das Aufstellen der Panels zusätzlich erfolgt zu Folienfeldern, Gewächshäusern und der weiteren Versiegelung von Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe. red