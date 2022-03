Fahrradparkhaus und Finanzen

Bensheim. Nachdem sich die städtischen Ausschüsse mit den Vorlagen der Sitzungsrunde befasst haben, beschäftigt sich die SPD-Fraktion in ihrer Sitzung heute (22.) mit den Informationen des Magistrats. Dazu lädt Fraktionsgeschäftsführer Michael Sydow ab 19 Uhr in Form einer Zoom-Konferenz ein.

Im Einzelnen werde man einen genaueren Blick auf den Bericht des Eigenbetriebes Kinderbetreuung für das dritte Quartal 2021 sowie die Kostenentwicklung beim Fahrradparkhaus werfen, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, bestehe vorliegend bei einer derzeitigen Auslastung von 20 Prozent noch Luft nach oben.

Interessant sei die Stellungnahme hinsichtlich einer möglichen Umwandlung des beim Winzerfest stattfindenden Brillant-Feuerwerks in eine Licht - und Lasershow. Damit wäre nach Auffassung eines vom Magistrat beauftragten Fachanwaltes dem Willen des Erblassers ausreichend Rechnung getragen, zumal dieser in seinem Testament ohnehin kein jährliches Feuerwerk, sondern lediglich ein einziges „als Abschluss des nächsten Winzerfestes“ festgehalten hatte.

Es liege nunmehr am Magistrat, vorliegend in eigener Zuständigkeit über die künftige Handhabung zu entscheiden, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. Zudem steht die Vorbereitung der nächsten Koalitionsrunde an. red