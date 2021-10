Fahrradkurs für Frauen unter neuer Regie

Bensheim. Noch bis zum heutigen Freitag findet auf dem Schulhof des Goethe-Gymnasiums – in den hessischen Herbstferien – wieder ein Fahrradkurs für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund statt.

Dieses Integrationsprojekt des Frauenbüros der Stadt Bensheim soll Mädchen und Frauen mobiler machen, die bisher nicht die Chance hatten, Fahrrad fahren zu lernen. Um dem Integrationsgedanken verstärkt nachkommen zu können, wird der „Fahrradkurs für Frauen“ zukünftig vom Team „Soziales und Integration“ organisiert. Am Montag fand die offizielle Übergabe des Kurses statt.

Mittlerweile ist der Fahrradkurs dank der bestens eingespielten Netzwerkarbeit von Marion Vatter, die den Kurs 2009 ins Leben rief und dafür den Mission Olympic Sonderpreis erhielt, ein Selbstläufer. „Die hohe Nachfrage zeigt den großen Bedarf, im geschützten Rahmen – den der Schulhof des Goethe-Gymnasiums bietet – Fahrradfahren zu lernen“, so Adil Oyan.

Der Stadtrat und zuständige Dezernent bedankte sich bei der Frauenbeauftragten für ihr Engagement sowie bei Kursleiterin Dorothee Sachinian, beim Team für „Soziales und Integration“, das „die gute Arbeit weiterführen wird“, und bei der Schulleitung des Goethe-Gymnasiums, die den Schulhof als Austragungsort des Kurses weiterhin zur Verfügung stellt.

Seit 2017 drehen die Fahrradschülerinnen dort ihre Runden. Dorothee Sachinian, Integrationsbeauftragte der SSG Bensheim, bringt seit 2011 jedes Jahr den Frauen den sicheren Umgang mit dem Fahrrad und die Verkehrsregeln bei und ist froh, dass nach „zwei Jahren Zwangspause dieses schöne Projekt nun reanimiert werden konnte.“

„Fahrradfahren bedeutet Freiheit, denn dadurch wird der persönliche Bewegungsfreiraum erweitert,“ so Bürgermeisterin Christine Klein am vergangenen Montag, die sich ebenfalls bei den Verantwortlichen für die Realisierung und Organisation des Projekts bedankte – allen voran bei Marion Vatter. Die Frauenbeauftragte gibt den Kurs „mit einem weinenden und einem lachenden Auge in gute Hände an die Kollegen und Kolleginnen des Integrationsteams.“ ps