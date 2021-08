Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Bensheim. Am Dienstag kam es nach Polizeiangaben um 19.10 Uhr auf der Bundesstraße B 3 am Ortseingang Bensheim in Höhe der Arminstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Auto touchierte Rad

Der 18-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem gesonderten Radweg entlang der B 3 gefahren, als er von einem vermutlich blauen Opel Corsa touchiert und zu Fall gebracht wurde.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Die Polizei Bensheim ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 06251/84680 um Hinweise. pol