Fahrraddemo von Hochstädten nach Auerbach

Hochstädten. Einmal Auerbach und zurück – von Hochstädten aus haben sich am Freitagnachmittag viele Radfahrer auf den Weg gemacht, um sich mit einer Demonstration auf Zweirädern für einen Radweg zwischen den beiden Bensheimer Stadtteilen einzusetzen. Wobei der Radweg das langfristige Ziel ist.

Zuvor sollte die bestehende Straße sicher gemacht werden für Radfahrer, so die Forderung. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte der Ortsbeirat aus Hochstädten, Politiker und Bürger aus dem Stadtteil sowie aus Auerbach waren dem gefolgt. Quer durch die Generationen hatten sich Teilnehmer eingereiht.

Mit einer Temporeduzierung für Autos auf 50 Stundenkilometer, Warnhinweisen und gesonderten Markierungen auf der Straße für Radfahrer wäre, so wurde vor Ort erklärt, schon jetzt die Sicherheit für Radfahrer zu verbessern. Adressiert war der Protest an die für den Straßenverkehr Verantwortlichen des Kreises und an Hessen Mobil. Schließlich, so hießt es, wäre es ein Zeichen der Zeit, dass dem Fahrradfahren zunehmend Bedeutung zukommt.

Und dabei hatten die Initiatoren der Kundgebung auch Kinder und Jugendliche im Blick, für die die Strecke zwischen Auerbach und Hochstädten der Schulweg ist. Unterstützt wurde die Aktion des Ortsbeirats vom ADFC und den Grünen. thz/Bild: Zelinger