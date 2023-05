Fahrradcodierung nicht kostenlos

Bensheim. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Bensheim am 7. Mai bietet der ADFC Bergstraße zwischen 13 und 18 Uhr am Hospitalbrunnen ein vielfältiges Angebot rund ums Fahrrad an. So wird neben dem obligatorischen Infostand jedem interessierten Radler die Möglichkeit geboten, sein Bike von fachkundiger Hand auf Funktion und Sicherheit überprüfen zu lassen.

Am Sonntag besteht auch die Möglichkeit zur Fahrrad-Codierung. Dieses Angebot ist nicht – wie gestern versehentlich berichtet – kostenlos. ADFC-Mitglieder bezahlen für diesen Service zehn Euro, Nichtmitglieder 14 Euro. Hat das Fahrrad einen Akku, sind drei Euro zusätzlich fällig. Um einen zügigen, reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet der ADFC die an einer Codierung Interessierten, um vorherige Anmeldung auf seiner Homepage (www.adfc-bergstrasse.de).

Benötigte Formulare:

Ein Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung ist erforderlich.

Personalausweis oder Reisepass

Codierauftrag, der vorab im Internet ausgefüllt wird. Beide Seiten bitte als Einzelblattausdruck (nicht doppelseitig) zur Codierung mitbringen.

Außerdem gibt es einen Gebrauchtradmarkt zwischen 13 und 18 Uhr am Bensheimer Hospitalbrunnen. red