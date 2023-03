Fahnenhissung am Weltfrauentag in Bensheim

Bensheim. Der Internationale Frauentag wird weltweit am 8. März gefeiert. Traditionell hisste auch die Stadt Bensheim am Rathaus die Fahne zum Aktionstag. 2023 lautet das Motto der Vereinten Nationen „Each for Equal“. Ins Deutsche übersetzt bedeutet das „Jede/r für Gleichberechtigung“.

„Heute geht es um nichts weniger als um die Frauenrechte weltweit.“ Mit diesen Worten begrüßte Marion Vatter, Frauenbeauftragte der Stadt Bensheim, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahnenhissung am Mittwoch. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeisterin Christine Klein, Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung, Marion Vatter, Vertreterinnen und Vertreter der Gremien sowie Mitarbeitende der Stadtverwaltung Bensheim.

1911 fand der Frauentag zum ersten Mal statt. Er entstand im Kampf um Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen (UN) wählten 1975 den 8. März zum Frauentag. Auch heute noch macht er auf die Themen Sexismus, Belästigung und Gewalt gegen Frauen aufmerksam und hat die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel. ps/Bild: Stadt